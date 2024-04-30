Çanakkale Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkek, mesajında, insanlık tarihi boyunca yaşamları için mücadele veren emekçilerin, onurlu ve başı dik bir yaşam adına en önemli özne olduğunu belirtti.

Ürettikleri hizmet, yarattıkları katma değerle kalkınmanın da en büyük söz sahipleri olan emekçilerin tarihin her döneminde haksızlıklarla, eşitlik ve adaletten uzak tutumlarla, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ve canlarından da olmalarına sebebiyet veren ihmalkarlıklarla karşılaştığını ve bu yaşananlar da hak arama mücadelesini doğurduğunu aktaran Erkek, şunları kaydetti:

"Bu noktada bir kez daha yinelemek gerekir ki tüm emekçilerimizin alın terlerinin karşılığını aldıkları, insanca yaşayabildikleri ve üretebildikleri bir düzenin varlığı hem yasalar hem insan vicdanı huzurunda en önemli konulardandır. Başta 1 Mayıs 1977'de Taksim'de can verenler olmak üzere, emek mücadelesinde, iş kazalarında kaybettiğimiz emekçilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatın her alanında emek mücadelesini sürdüren tüm emekçilerimizi de selamlıyor, alın terinin, emeğin ve dayanışmanın en büyük simgelerinden olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."