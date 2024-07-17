Çanakkale Bienali 4 Ekim'de başlıyor

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Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen Çanakkale Bienali'nin dokuzuncusu 4 Ekim'de kapılarını açacak.

Her edisyonunda Türkiye'den ve dünyadan sanatçılar ve sanat inisiyatiflerini bir araya getiren etkinlik, bu yıl "Zamana Bırakmak" başlığıyla gençlik, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Selanik Bienali başta olmak üzere Fransa, İsveç, İngiltere, Japonya ve İtalya'dan kurum ve sanatçıların iş birlikleriyle gerçekleştirilecek bienal, kent merkezinin yanı sıra Assos, Küçükkuyu ve Troas Bölgesi'ndeki birçok mekanda kurgulanıyor.

Bugüne kadar 500'ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapan bienal, 11 Kasım'a kadar devam edecek.