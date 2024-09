Çanakkale\'de Şehitlere Saygı Bisiklet Turu

Güncel

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Çanakkale Bisiklet Platformu (ÇABİP) tarafından şehit ve gazileri anmak için düzenlenen 13'üncü Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü, Türkiye'nin dört bir yanından 500 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular etkinlikte toplam 48 kilometre pedal çevirecek.

İlçenin Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyaları önünde düzenlenen 13'üncü Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü'ne Türkiye'nin dört bir yanından gelen 500 sporcu katıldı. Namazgah Tabyası önünde toplanan bisikletseverler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra verilen start ile sporcular şehit ve gaziler için 48 kilometrelik saygı sürüşüne başladı. Sporcular, Kilitbahir Kalesi önünden sırasıyla Şahindere Şehitliği'ne ardından da Alçıtepe köyü üzerinden Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Parkur aynı güzergah üzerinden devam edip, başlangıç noktasında sona erecek.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bisikletseverler olarak bu toprakları yalnız bırakmadığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Bu sadece bir spor, sosyal bir etkinlik değil, sizlerin değerlerinize, bu topraklara olan bağlılığınızın bir göstergesi. Eminim ki bugünkü bisiklet sürüşünüzde, her pedal çevirişinizde bize bu toprakları vatan yapanları düşüneceğinizden eminim. Her pedal çevirişinizde cumhuriyetimizi nasıl kurduğumuzu, bu toprakları nasıl kurtardığımızı düşüneceğinizden eminim. Her pedal çevirişinizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Seyit Onbaşı'yı, Cevat Paşa'mızı, onların kahraman silah arkadaşlarınızı düşüneceğinizden eminim. O yüzden bu müstesna topraklara biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Ama bu güzel topraklar, bu müstesna mekanlar sizlerle daha da güzel hale geliyor. Her yıl buradasınız, sizlere çok teşekkür ediyorum. O yüzden bir kez daha huzurlarınızda bize bu toprakları vatan yapanları, cumhuriyetimizi kuranları, bu vatanı kurtaranları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını rahmetle şükranla yad ediyoruz. Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Kültür Yolları Festivali'nin Çanakkale ayağının son gününde bu güzel atmosferde bu güzel mekanda buluşmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum" dedi.