Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı
İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti'ne ait KEGM-9 botuyla yedeklenen tekne, Çanakkale Sütlüce'de güvenli bölgeye demirletilerek kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.
Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.
Kaynak: AA
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