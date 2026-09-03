Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı
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İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendi. Kıyı Emniyeti'ne ait KEGM-9 botuyla yedeklenen tekne, Çanakkale Sütlüce'de güvenli bölgeye demirletilerek kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

İçinde 2 kişi bulunan 12 metrelik teknenin 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine, Kıyı Emniyeti ekipleri harekete geçti.

Tekne, bölgeye sevk edilen KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Çanakkale Sütlüce'de emniyete alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne ve içindeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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