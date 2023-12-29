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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte saat 09.05'te çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı. Gemi kaptanları telsizle uyarıldı ve gemiler Marmara ve Ege girişlerinde bekletilmeye başlandı.

29.12.2023 - 11:12,  Güncelleme: 11:14
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ÇANAKKALE Boğazı'nda, gemi trafiği, sis kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü, geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. (DHA)

Çanakkale Boğazı\'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı - Son Dakika
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