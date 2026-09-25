Çanakkale'de 2 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığı soruşturmasında zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de 2 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığı soruşturmasında zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'de 2 milyon TL\'lik ziynet dolandırıcılığı soruşturmasında zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da bir kişi, telefonla polis olduklarını söyleyen şüphelilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını 16 Eylül'de verdi. Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kozçeşme köyünde yaşayan kişinin dolandırıcılık şüphesiyle şikayetçi olması üzerine teknik takip başlattı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişiye polis olduklarını söyleyerek evdeki ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirttikleri öğrenildi.

Ekipler, mağdurun WhatsApp üzerinden kendisine ulaşan, polis kimliği ve çeşitli fotoğraflar göndererek güvenini kazanan kişilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını, 16 Eylül'de ikametine gelen bir şahıs aracılığıyla verdiğini tespit etti.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince Çanakkale ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, GSM, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtları incelendi.

İncelemeler sonucunda olayda kullanılan aracın A.P. tarafından, ziynet eşyalarının ise O.K. tarafından teslim alındığı belirlendi.

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ile tablet bilgisayar ele geçirildi.

Olayda kullanılan aracın sahibi L.P.'nin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı, A.P. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkÇanakkaleİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelPolisEylülBigaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
20:37
Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Fenerbahçe, Azerbaycan’a gidiyor
Fenerbahçe, Azerbaycan'a gidiyor
19:24
İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 20:55:17. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığı soruşturmasında zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei