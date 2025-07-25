Çanakkale\'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
"TCSG-905" ve "KB-103" botlarıyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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