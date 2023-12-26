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Çanakkale'de ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan ahşap teknede 43'ü Afganistan, 1'i Irak uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu 1 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale\'de ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
26.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:42
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında ahşap teknede 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Ayvacık açıklarında ahşap teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan ahşap teknedeki 43'ü Afganistan, 1'i Irak uyruklu toplam 44 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen Kazakistan uyruklu 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Afganistan, Çanakkale, Irak, Göçmen Kaçakçılığı, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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