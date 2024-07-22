Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. Kurtarma operasyonunda 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, başka bir operasyonda ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

22.07.2024 23:21
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "TCSG-905" bölgeye sevk edildi.

Lastik botlar içindeki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

"TCSG-28" botu ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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