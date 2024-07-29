Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale\'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 lastik botta seyir halinde olan 15'i çocuk 49 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

29.07.2024 22:05
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-28" ve "KB-20" sevk edildi.

Ekipler, lastik botlardaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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