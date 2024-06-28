Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 75 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-28" ve "KB-119" botları ekiplerince, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında iki ayrı bölgede tespit edilen hareketli lastik botlar durduruldu.
Lastik botların içindeki Afganistan uyruklu 30'u çocuk 75 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 75 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?