Çanakkale\'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda, 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait mobil radar "MORAD-8" ve yüzer unsurlar, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botlarla 3 grubun ilerlediğini tespit etti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi "TCSG-84" ile "TCSG-8" botu unsurları, lastik botlardaki Suriye, Filistin, Sudan, Afganistan ve İran uyruklu 36'sı çocuk 96 düzensiz göçmeni kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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