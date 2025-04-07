Çanakkale'de Askıda Ayakkabı İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Askıda Ayakkabı İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

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Mehmet Rüzgar, askıda ayakkabı uygulamasıyla kullanılmayan ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

07.04.2025 11:48
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Askıda ayakkabı uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ulaştırıyor

Gönüllü olarak tamir ettiği ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Sürdürülebilirlik ve dayanışma bir arada: Askıda ayakkabı

Çanakkale'de askıda ayakkabı uygulaması

ÇANAKKALE - Çanakkale'de ayakkabı tamircisi Mehmet Rüzgar, askıda ayakkabı uygulaması başlattı. Evlerde kullanılmayan yada tamirden sonra düzelecek ayakkabıları toplayan Rüzgar, ayakkabıları askıda ayakkabı uygulamasıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Çanakkale'de yaşayan Mehmet Rüzgar, 3 yaşında itibaren babasının yanına giderek ayakkabı tamiri mesleğini öğrenmeye başladı. 58 yıldır bu meslekle iç içe olan Rüzgar, arkadaşlarıyla konuştuğu bir sohbette askıda ayakkabı kampanyası başlatma fikrini buldu. Evine kullanmadığı ayakkabısı olan yada tamir edilince düzelecek az kullanılmış ayakkabısı bulunan kişilerle bu fikrini paylaştı. Gönüllü olarak tamir ettiği ayakkabıları ve giyilmeyen ayakkabıları toplayan Rüzgar, bu kampanyasını sosyal medya hesapları üzerinden duyurmaya başladı. Bu kampanyanın başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek şimdiden İzmir, Adana ve Ankara'da bulunan ihtiyaç sahiplerine sadece kargo ücreti karşılığında ayakkabılarını ulaştırdığını söyledi. Ayakkabı tamircisi, hem sürdürülebilirlik hem de dayanışma açısından güçlü olan bu kampanyanın Türkiye'nin farklı yerlerinde de başlamasını istiyor.

Askıda ekmek ve yemek kampanyalarından ilham aldırlar

Kendi aralarında bir kampanya başlattıklarını ifade eden Mehmet Rüzgar, "Askıda ayakkabı diye başladık. Askıda ekmek, askıda yemekten buralardan yola çıkarak biz bu askıda ayakkabı muhabbetini başlattık. Şimdi giyicilerin ayakkabıları numaraları uymuyor, rengi uymuyor, evde atacaklar atamıyorlar, verecekleri ulaştıracakları kimse bulamıyorlar. Biz bunları alalım tamirleri varsa ufak tefek, tamirlerini yapıyorum ücret almadan. Sonra numaralandırıyoruz, askıya koyuyoruz. Ayakkabılar için gelenler, numarasını söylüyor, alıyor ayakkabıyı gidiyor" dedi.

Kampanyalarını sosyal medyada duyurarak farklı şehirlere ulaştırdılar

Bu kampanyayı Çanakkale'de başlattıklarını kaydeden Rüzgar, kampanyayı sosyal medya hesapların üzerinden yaygınlaştırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"İzmir, Adana, Ankara gibi yerlere ulaştırdık. Sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz, oradan diyorlar işte 'ben 41 numaraya gidiyorum', '37 numara giyiyorum' elimizde olan ayakkabıyı biz kargo yapıp gönderiyoruz. Kargo ücreti kendilerine ait, kargo ücretlerine karışmıyorum. Böyle bir şey yaptık, çok güzel bir geri dönüş aldık. Şu anda elimde sahibini bekleyen 60 çift kadar ayakkabı var. Pazartesi günü de 20 çift kadar daha ayakkabı gelecek. Arkadaşlar haber veriyorlar, getiriyorlar. Biz de bu işe başladık ama çok güzel verim aldık, biz bu işten memnunuz."

Askıda ayakkabı kampanyası örnek bir uygulama

Askıda ayakkabı uygulamasının örnek bir uygulama olduğunu vurgulayan Rüzgar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü evde kullanmadığınız eşyaları bu şekil bizim gibi uğraşan arkadaşlara ulaştırsınlar. İllaki çıkacaktır bizim gibi insanlar. Bu şekilde askıda ayakkabı muhabbetini biz başlattık, tek sanıyorum kendimi. Başka şehirlerde de çıkabilir. Yani eğer evde kullanmadığınız her türlü ürünü bu şekilde geri dönüştürülürse çok güzel bir verim alınacaktır. Yani işte ekonomik durumu belli insanlar alamıyorlar, ayakkabılar pahalı. Tamir ettirecekler burada. Öğrenci çok, öğrenciler geliyor buraya. Ayakkabı tamir ettirecekler, ayakkabını tamir edilecek yeri yok yani. Yapılacak masrafa yazık, ben uğraşıyorum işçiliğe yazık. Kız giyemeyecek, erkek de, öğrenci de giyemeyecek. Ben buradan sağlam giyecek bir şekildeki ayakkabıları veriyorum. Kendileri bana dua ediyor. Bu şekil çalışmalarımız devam edecek, geri dönüşüm gibi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Askıda Ayakkabı İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika

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