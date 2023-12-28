Çanakkale\'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE'de, bir barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan bir barda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, bar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)