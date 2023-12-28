 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de bulunan bir barda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, bar kullanılamaz hale geldi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale\'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı
28.12.2023 - 19:33,
Abone Ol

ÇANAKKALE'de, bir barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan bir barda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, bar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:22:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de bir barda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement