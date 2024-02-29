Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık Gencay Korur (42), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ayşe Korur'un yakınları, taraf avukatları ile Çanakkale Barosu ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonunun bazı üyeleri ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanığın önceki duruşmada "Telefonumu inceleyin. Beni aldattığına dair fotoğraf ve video kayıtları var." ifadesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, mahkemeye sunuldu.

Mahkemenin başkanı, raporda, sanık Gencay Korur'un iddialarının aksine kendisinin başka kadınlarla mesajlaştığının yer aldığını belirtti.

Maktulün yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, bilirkişi raporunda sanığın telefonuna "Aşkım" diye kaydettiği kişiye gönderdiği "Ben Ayşe'yi öldürdüm." mesajına "Hani yapmaktan vazgeçmiştin?" yanıtını almasının, cinayetin planlı olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Avukatlardan Mehmet Serhat Yeltekin de sanığın cezai indirim uygulanmaksızın "nitelikli öldürme suçu"ndan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın, duruşmada çocuklarının kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi yapılması talebi, heyet tarafından kabul görmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve sanık avukatına bilirkişi raporuna karşı savunma hazırlaması için ek süre tanınmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

Gencay Korur, 9 Ağustos 2022'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınvalidesinin Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur, kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamamış, Gencay Korur ise İzmir'in Dikili ilçesinde polis ekiplerince 11 Ağustos'ta yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.