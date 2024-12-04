Çanakkale'de Eşine Özel Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Çanakkale'de Eşine Özel Doğum Günü Sürprizi

Çanakkale\'de Eşine Özel Doğum Günü Sürprizi

Turan Çelik, eşi Elif Çelik'in doğum günü için otobüs duraklarına onun fotoğraflarının yer aldığı afişler astırdı. Elif Çelik, bu jestin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

04.12.2024 17:35  Güncelleme: 17:38
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ÇANAKKALE'de Turan Çelik (46), eşi Elif Çelik'in (42) doğum gününü üzerinde onun fotoğraflarının yer aldığı afişler hazırlatıp otobüs duraklarına reklam panolarına koydurdu. Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yaşayan Turan Çelik, 28 yıllık eşi, aynı zamanda köyün muhtarı Elif Çelik'in doğum günü için üzerine onun fotoğraflarının yer aldığı çeşitli afişler hazırlattı. 'Ne şanslıyım ki benim eşimsin', 'Bana hissettirdiğin mutluluk ve huzuru anlatmaya kelimeler yetmez', '28 senedir hayatımdasın, iyi ki doğdun' yazılı afişler dün otobüs duraklarındaki reklam panolarında yer aldı. Afişler bir gün sonra da kaldırıldı.

Bu durumun kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Elif Çelik, "Eşim beni onore etti. Çok mutlu oldum. İnsanların da tepkili davranmaması gerekiyor. Bu güzel bir şey. Bütün kadınlarımız her şeyin güzelini hak ediyor. Doğal bir süreç. Bu tamamen kişisel bir şey. Konumumla bir alakası yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Eşine Özel Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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