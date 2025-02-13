Çanakkale'de Feribot Arıza Yaptı, Başka Feribot Kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale'de Feribot Arıza Yaptı, Başka Feribot Kurtardı

Çanakkale\'de Feribot Arıza Yaptı, Başka Feribot Kurtardı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen feribot, başka bir feribot tarafından kurtarıldı. Yolcuların heyecanlı anlar yaşadığı olayda, arızalı feribot karaya oturmadan çekilerek güvenli bir şekilde limana ulaştırıldı.

13.02.2025 14:00  Güncelleme: 14:04
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ÇANAKKALE'de makine arızası nedeniyle sürüklenen feribotu, bir başka feribot kurtardı.

Olay, 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait Kilitbahir-Çanakkale hattındaki 'Alınteri-18' isimli feribot henüz belirlenemeyen bir nedenle boğazın ortasında makine arızası yaptı. Sürüklenen feribot, Çimenlik Kalesi önlerinde karaya oturdu. Olay yerine gelen 'Yenice' isimli feribot, arıza yapan feribotu çekerek Çanakkale Feribot İskelesi'ne yanaştırdı.

Feribottan inen yolculardan Sadık Koç, "Feribot baştan itibaren yavaş yavaş ilerliyordu. Motorlardan biri durduğu için boğazın ortasında kaldı. Daha sonra yavaş yavaş kıyıya doğru ilerledi. Tek güzel olan şey, oradaki denizaltıya çarpmaması. Başka bir feribot geldi. Arızalı feribotu bağlayıp, çektiler. Heyecanlı bir yolculuk oldu bizim için" dedi

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Feribot Arıza Yaptı, Başka Feribot Kurtardı - Son Dakika

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