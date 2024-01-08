Çanakkale\'de Feribot Seferleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.