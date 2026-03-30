Çanakkale'de Gazze'ye Destek Protestosu
Çanakkale'de Gazze'ye Destek Protestosu

Çanakkale\'de Gazze\'ye Destek Protestosu
30.03.2026 18:46
İHH öncülüğünde düzenlenen protestoda, Filistin'e destek ve İsrail'e karşı sloganlar atıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Çanakkale'de protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Çanakkale İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

"Coğrafyamızda işgalci İsrail ve Amerikan askeri istemiyoruz" sloganıyla düzenlenen protestoda grup adına açıklama yapan dernek başkanı Numan Yaşar, 18 yılı aşkın süredir Gazze'ye uygulanan ablukanın bugüne dek defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldığını, her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldığını belirtti."

Sivil yapılanmalar olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo sadece insani yardım taşımayacak aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika

SON DAKİKA: Çanakkale'de Gazze'ye Destek Protestosu - Son Dakika
