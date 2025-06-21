Çanakkale\'de Geç Kalan Öğrencilere Polis Yardımı

ÇANAKKALE'de Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ( TYT ) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri yetiştirdi.

YKS sınavının birinci oturumu olan TYT, saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi yeni kimlik çıkartma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutma gibi nedenlerle geç kalan öğrenciler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli timlerden yardım istedi. Polis ekipleri, adayları alıp motosikletle sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.