Çanakkale\'de İntihar Şüphesi: Eşine Suçlama

ÇANAKKALE'de, restoratör Tuğba Yavaş'ın (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın (49) 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanık Yavaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına 'Kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Olay, 30 Ekim 2024'ye saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör Tuğba Yavaş, oturduğu apartmanın 5'inci katındaki dairesinin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, Tuğba Yavaş'ın eşi ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş'ın ifadesine başvurdu. Prof. Dr. Yavaş, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavaş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Prof. Dr. Yavaş hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın ardından dava dosyası görevsizlik kararıyla Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş, avukatlarının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra davanın Çanakkale 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Davanın 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmasına; tutuksuz yargılanan sanık Prof. Dr. Alptekin Yavaş gelmezken, Tuğba Yavaş'ın yakınları ise salondaki yerini aldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Alptekin Yavaş hakkında tanık Berke Taha Çetin'in Tuğba Yavaş'ın başüstü düştüğüne yönelik ifadeleri ve sanığın beyanların çelişkili olması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Kasten öldürme' suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Daha sonra şikayetçi yakınları ve avukatları dinlenildi.

Hakim, sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasına ve hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar veridi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 8 Haziran'a ertelendi.