Çanakkale\'de Karamenderes Çayı taştı, tarlalar sular altında kaldı

ÇANAKKALE'de 2 gündür devam eden sağanak yağışların ardından Karamenderes Çayı, debisinin yükselmesi nedeniyle taştı. Bölgede bazı tarlalar sular altında kalırken, Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapandı.
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen, Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından debisinin yükselmesi sonucu taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan tarlaların bir bölümü sular altında kalırken, jandarma ekipleri yolu güvenlik şeridiyle kapadı.
VALİLİK ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN
Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. denildi.
Karamenderes çayının her yıl taştığını söyleyen Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen ise 'Can kaybı yok ama ister istemez tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarma ekipleri gereken önlemi aldı. Vatandaşlarımız girmesin diye bölgeye şerit çekti. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat Köyü ve Yeniköy arasında tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Orada köprü var. Ulaşımı sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama su taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz. diye konuştu. (DHA)
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Karamenderes Çayı taştı, tarlalar sular altında kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?