Çanakkale\'de Kent Lokantası Açıldı

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Çanakkale Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası törenle hizmete girdi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Barbaros Mahallesi Hacı Mustafa Bey Caddesi'nde faaliyete başlayan lokantanın açılışında, Türkiye'deki 73'üncü kent lokantasının Çanakkale'de açıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra Çanakkale Belediyesi olarak her gün 685 ihtiyaç sahibine sıcak yemek götürdüklerini belirten Erkek, "Bunların yarısı okullarımıza, yarısı da evlere ama bunu 'Bir elin verdiğini diğeri görmeyecek' diyerek insan onuruna yaraşır bir şekilde yapıyoruz." dedi.

CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan da Kent Lokantasının Çanakkale'ye hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyelerinin tezgahın başına geçerek yemek servis etmesiyle süren programa, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, parti yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı.???????