Çanakkale\'de Kıbrıs Gazisi İbrahim Aytış\'ın cenazesi defnedildi

TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.