Çanakkale'de Medya Çalıştayı Başladı

27.03.2026 18:12
Uluslararası Basın Konfederasyonu, medya meslek yasası üzerine Çanakkale'de çalıştay düzenledi.

Uluslararası Basın Konfederasyonunca (UBK) düzenlenen "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" konulu Marmara Bölge Çalıştayı Çanakkale'de başladı.

Sektörün en önemli hukuki ve idari eksikliklerinden biri olan meslek yasasını şekillendirmek amacıyla Çanakkale Belediyesi Nikah Salonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uluslararası Basın Konfederasyonu Başkanı Şakir Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, bugün basının yaşadığı ve basında yaşanılan sıkıntıların nedeninin, iletişimin gelişmesi, dijital mecraların yaygınlaşması ile birlikte mevcut yasanın gelişmelerin gerisinde kalması ve basında öz denetimi sağlayan Barolar Birliği gibi bir medya meslek birliğinin olmaması olduğunu söyledi.

Medyaya olan güvenin tamamının kaybolması ile denetimsizliğin, gazetecilik mesleğinin itibarını olabildiğince zedelediğini savunan Gürel, "Halkın medyaya güvenmediği bir ortam oluşmuş. Basın dördüncü kuvvet olma işlevini yitirmiş, bu da demokratik denetim mekanizmalarının büyük ölçüde zarar görmesine neden olmuştur. Özetle öz denetim basının sadece kendi koruması değil, halkın haber alma hakkını, kirli bilgiden ve baskıdan koruması demektir." dedi.

Bir medya meslek birliğinin olması durumunda hızlı bir etik kurulu mekanizması ile hataların düzeltilebileceğini ifade eden Gürel, "Mevcut durumda kimin gazeteci olduğu belirsiz, her elinde telefon olan 'gazeteciyim' diyebiliyor. Medya meslek birliği öz denetimi olduğu takdirde gazetecilik tanımı netleşir." diye konuştu.

Kurulacak medya meslek birliğinin, bilginin doğruluğunu garanti altına alarak kamu düzenini koruyan en stratejik sivil mekanizma olacağına dikkati çeken Gürel, "Yeni bir medya meslek yasası ve medya meslek birliği ile ister lise mezunu, isterse üniversite mezunu medya meslek akademilerinde, akademik formasyon almadan gazeteci unvanı ile çalışamayacak, gazetecilik yapamayacaktır." ifadesini kullandı.

Bugün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde Medya Meslek Akademisi açılması için bir protokol imzaladıklarını aktaran Gürel, bu akademinin gelecek öğretim yılında faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Gürel, "Yeni bir medya meslek yasası ve medya meslek birliği, gazeteciliğin yapacak başka bir işi olmayanın veya her isteyenin yapabildiği herhangi bir iş değil, itibarlı bir meslek olmasını sağlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Programın devamında Demokrasi ve Toplum Haber Sitesi'nin (DVT HABER) açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar günün anısına fotoğraf çektirdi.

Konuşmaların ardından çalıştayda, "Tam Bağımsız veya Yarı Bağımsız Bir Otorite ve Medya Meslek Birliği Gerekliliği" ile "Kimlerin Gazeteci Olduğunu Belirleyecek Bağımsız Otorite" konuları katılımcılar tarafından tartışıldı.

Öte yandan çalıştay kapsamında UBK yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, UBK ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) arasında "Medya Meslek Akademisi ve ERASMUS Akademik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Programa, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, çeşitli basın federasyonlarından temsilciler, gazeteciler, akademisyenler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

Çalıştay, yarın gerçekleştirilecek "Mesleki Deformasyon ve Önlemenin Yolları" başlıklı oturum ve katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erecek.

Kaynak: AA

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

18:16
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
