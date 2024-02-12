Çanakkale'de Motosikletli 2 Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de Motosikletli 2 Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Hayatını Kaybetti

Çanakkale\'de Motosikletli 2 Kişi Av Tüfeğiyle Vurularak Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüpheliler arasında uyuşturucu ticaretiyle alakalı alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişilerin çeşitli suçlardan suç kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

12.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:19
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sarıot köyünden ilçe merkezine motosikletle giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) ana yola yaklaştıklarında av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatlarını kaybetmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler A.G, C.Ö, A.K. ile yaşları 18'den küçük D.B. ve H.M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde jandarma ekiplerince Bayramiç Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheli A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayramiç ilçesinde, 8 Şubat akşamı Sarıot köyünden ilçe merkezine giden Aydın olay yerinde, Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Önleme Timi (JASAT) tarafından olay yeri ve çevre köylerde yapılan araştırmalar sonucunda zanlılar A.G. ve C.Ö. gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarına devam eden JASAT, olayın şüphelilerinden A.K. ile suça sürüklenen çocuklar D.B. ve H.M.K'yi Menderes Mahallesi'ndeki bir evde yakalamıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan A.K'nin gösterdiği sulama kanalındaki çalılık alanda, cinayetlerde kullanılan av tüfeği ele geçirilmişti.

Olay günü Sarıot köyündeki hayırda Şakir Aydın ve Tayfun Avcı ile şüphelilerin bir arada olduğu, ilerleyen saatlerde aralarında uyuşturucu ticaretiyle alakalı alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aydın ve Avcı'nın çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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