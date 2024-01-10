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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Çanakkale'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversite yönetimi, olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini değerlendirerek bu kararı aldı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için final sınavlarının telafi programı da belirlenecek ve ilan edilecektir.

Çanakkale\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi
10.01.2024 - 01:57,
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Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilere göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın il merkezi ile Biga, Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan ve Eceabat ilçelerinde, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitenin tüm yerleşkelerinde yarın eğitime 1 gün süreyle Üniversite Senatosunca ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bölüm ve programların, ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programının, sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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