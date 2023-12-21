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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiğe Yasaklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiğe Yasaklandı

Çanakkale'de bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle motosiklet, motokurye, skuter ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışı saat 03.00'ten itibaren yasaklandı. Yasak, aynı gün saat 18.00'e kadar geçerli olacak.

Çanakkale\'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiğe Yasaklandı
21.12.2023 - 00:34,
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ÇANAKKALE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye, skuter, elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava tahminlerine göre Çanakkale'de bugün sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda il genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin saat 03.00'den başlayarak, saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı açıklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale'nin güneyinde ( Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü Saat: 03.00'den aynı gün saat: 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Motosiklet ve Skuter Trafiğe Yasaklandı - Son Dakika
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