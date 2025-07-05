Çanakkale\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile saat 16.30 sıralarında 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5,5 hektar orman zarar gördü.

YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma, biçerdöver operatörünü gözaltına alıp, hakkında adli işlem başlattı.

Cemhan ŞEN -Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,