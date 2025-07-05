5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile saat 16.30 sıralarında 5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5,5 hektar orman zarar gördü.
YANGIN BİÇERDÖVERDEN ÇIKMIŞ
Öte yandan yangının biçerdöverden çıktığı tespit edildi. Jandarma, biçerdöver operatörünü gözaltına alıp, hakkında adli işlem başlattı.
Cemhan ŞEN -Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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