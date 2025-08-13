Çanakkale\'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitemiz arttı; 9 uçak, 7 helikopter havadan, 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye ile karadan müdahalemiz devam ediyor. Şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.