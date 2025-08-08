Çanakkale'de Orman Yangınları

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI; YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla sağlimen tahliye edilmiştir" denildi.

ÇOMÜ TERSİOĞLU YERLEŞKESİ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık' dedi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki bozuk ormanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter ile havadan, karadan ise 30 arazöz, 4 dozer müdahale ediyor" dedi.

2) BAYRAMİÇ'TE DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BAYRAMİÇ'TE 3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tahliye edildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.