Çanakkale\'de Otomobil TIR\'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Raşit Çevik (58) hayatını kaybetti, yanındaki Abdi Çetinkaya ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çan- Yenice kara yolu Derenti köyü yakınlarında meydana geldi. Yenice istikametine giden Raşit Çevik yönetimindeki 17 HZ 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yöne giden S.E. yönetimindeki 55 AAB 685 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Raşit Çevik ve yanındaki Abdi Çetinkaya ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Raşit Çevik, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Çetinkaya'nın durumunun da ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TIR şoförü S.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.