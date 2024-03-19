Çanakkale'nin Çan ilçesinde şehit yakınları ile gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Çan Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programına Kaymakam Emre Nebioğlu, İlçe Jandarma Komutan Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, kurum müdürleri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Nail Eker, Gaziler Dernek Başkanı Ali Coşkun, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Kaymakamı Nebioğlu iftar programına katılan şehit ailelerine ve gazilere teşekkür ederek, "Vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bu akşam vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Şehit Yakınları ve Gaziler İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Edirne'de yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada ayrıca 3 define arama cihazı da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İlk iki etabı tamamlanan Büyükçekmece Gölü Doğal Yaşam Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Parkta yürüyüş ve bisiklet yolu, kafe, ibadethane, otopark, büfe, wc, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi birçok hizmet bulunuyor.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek cami ve cemevi arasındaki birlikteliği vurguladı.
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin DEM Partili Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.