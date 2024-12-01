Çanakkale'de Turizm Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Turizm Toplantısı Yapıldı

Çanakkale\'de Turizm Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de turizm değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Toraman ve sektör temsilcileri katıldı.

01.12.2024 12:16
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Çanakkale'de "2024 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında bir otelde gerçekleştirilen toplantıya turizm işletmecileri, kurum müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de turizmin sanılandan daha önde olduğunu bildiklerini söyledi.

Bu konuda kendi içinde farkına varılmayan bir çok noktanın, başka bir kıyaslamaya girildiğinde mevcuttan çok üst sıralarda olunduğunun anlaşıldığını dile getiren Gider, "Örneğin Bursa bizimle kıyaslanamayacak kadar bir mali yapıya ve tarihi dokuya da sahip olmasına rağmen turizm anlamında bizden daha ileri değil. Gerçekleşmeyen bir proje başlamıştık onlarla ve o zaman görmüştük ki onların bizden alacağı çok şey var. Kuruluştan Kurtuluşa diye bir proje başlamıştık. Şehir gezdirecek rehberleri bile olmadığını görmüştük 2000'li yılların başında. Bu benim birçok katıldığım toplantıdan beri sizlerle. ve hepsinde de farklı şeyler öğreniyorum, farklı şeyleri görüşüyoruz bu toplantılarda. Ben artmasından yanayım ama artmadan önce de artık şu alt çalışma gruplarının ciddi anlamda faaliyete geçmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Gökçeada, Bozcaada, Assos, Gelibolu ve Troya'nın birbirine benzemeyen destinasyonlar olduğunu vurgulayan Ayhan Gider, "Buraların farklı dertler, farklı problemler içerdiğini ve farklı geliştirilmesi gereken lokasyonlar olduğunu biliyorum. Ama onların daha sonra bir üst komisyonda ele alınarak bütüncül yaklaşımla değerlendirilmesi muhakkak gerekir. Ancak bir başka il de herhalde sadece Gökçeada'daki sörf kadar bir şey olsa, günlerce toplantı yapılır, günlerce emek harcanır diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Çanakkale'nin ilk önceliğinin turizm anayasası olduğunu anlattı.

Turizm anayasasının yazılması ve Çanakkale'nin turizm master planının yapılması gerektiğine işaret eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Çünkü benim katıldığım toplantılarda turizmde mesafe almak isteyen herkesin öncelikli olarak ortaya koymuş olduğu şey bu. Bizim ileride hangi tarihte, ne zaman, nerede ne yapacağımızı belirlememiz için turizm master planına yapmamız lazım. Bunu da bu toplantının en başına yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Çanakkale artık yükselmeye de başladı. Hem Türkiye'de hem dünyada özellikle bu yabancıların Global Warming dediği, bizim küresel ısınma dediğimiz konu da Çanakkale'nin hava kalitesi ve hava durumu çok daha kıymetli hale gelecek ve burası gerçekten insanların zaman geçirmeye çalışacakları bir yer haline gelecek. Buna hazırlıklı olmalıyız. Hükümetimizin sevindirici bir haberini aldık. Malkara'dan İstanbul'a olan ikinci otoban tarafı da yapılıyormuş. Projesi hazırdı. Yani düşünün 20 milyonluk bir devasa kütle bize 2 saate düşecek. Yani İstanbul'a uzaklık 2 saate düşmüş olacağız. Buna herkesin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu çok sevindirici bir gelişme. Ayrıca bu yıl da Kültür Yolu Festivali tekrar kentimizde yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız festivalin ilanını yaptı. 2025 yılında Ağustos'ta festivalimizi kentimizde gerçekleştireceğiz."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez de kentteki turizm faaliyetleri ve yıl boyu gerçekleşen rakamlar hakkında bilgi verdi.

Turizm sektör temsilcileriyle belli periyotlarda bir araya geldiklerini ve istişarelerde bulunduklarını ifade eden Esirgemez, "Tüm paydaşlarımız ile farklı programlarda bir araya geliyoruz ve herkesin şikayetlerini veya temennilerini ne anlamda olabileceğine yönelik dinliyoruz. Bu dinlemeler sonucu, bu istişareler sonucu bazı dokümanlar, bazı bilgiler hafızamızda. Biz de elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyoruz, dile getirmeye çalışıyoruz. Bence Çanakkale'nin adalar hariç bir turizm master planının olması lazım. Yani master plan belki çok gereksiz gibi gözükebilir ama en azından bir stratejik anlamda Çanakkale turizmine bir yatırım sağlamak amaçlı ve nerede ne yapılacağına yönelik bir rehber olması amaçlı master plan bence önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu turizm fakültesiyle kent turizmine akademik anlamda katkı sağlayan bir kurum olduklarını söyledi.

Bu anlamda Kariyer Fuarı'nı Çanakkale'de gerçekleştirilmesinin önemli bir turizm hareketliliğine neden olacağını aktaran Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Fuar 17-18 Şubat'ta Çanakkale'de olacak. Burada turizme özel bir kümelenme çalışması başlattık. Sayın Valimizin himayelerinde inşallah 10 Şubat'ta bir lansman ve çalıştayını yapacağız. Orada da eksiksiz bir şekilde, hem çalıştayda sonra da kariyer fuarında turizm sektörünü bekliyoruz. 19 ilden öğrenciler, sektörler bir araya gelecek. Gerçekten 2 gün içerisinde toplam yaklaşık 60 bin ziyaretçi bekleniyor şehir dışından kentimize gelecek."

Çanakkale Valisi Ömer Toraman toplantıya katkı sunanlara teşekkür ederek kent turizminin gelişmesi adına atılacak adımlara destek olmak için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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