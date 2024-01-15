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Çanakkale'de Yağışlarla Baraj Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
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Çanakkale'de Yağışlarla Baraj Seviyesi Yükseldi

Çanakkale'de geçen yıl uygulanan su kısıtlamalarına rağmen, kasım ve aralık aylarında düşen yağmurların ve son günlerde kar yağışının etkisiyle kentin tek içme suyu kaynağı olan barajın seviyesi önemli ölçüde arttı. Atikhisar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 60'a yükseldi ve kentin bir yıllık su ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış durumda. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, suyun doğru kullanımı ve tasarrufun önemine vurgu yaparak, kış ve ilkbahar yağışlarının alınması halinde kent için büyük bir kazanç sağlanacağını belirtti.

Çanakkale\'de Yağışlarla Baraj Seviyesi Yükseldi
15.01.2024 - 12:11,
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Çanakkale'de su tüketiminde geçen yıl 10 ay uygulanan kısıtlamalara kasım ve aralıkta düşen yağmurların yanı sıra son günlerde kar eklenince kentin tek içme suyu kaynağı olan barajın seviyesi önemli ölçüde arttı.

Yağış yetersizliği nedeniyle bir yıl önce susuz kalma tehlikesi yaşayan ve Türkiye'nin en kurak illerinden olan Çanakkale'de, Belediye Encümeni tarafından suyun doğru kullanımı için kısıtlamalara gidildi.

Encümenin aldığı kararlar doğrultusunda 2 Mart'tan yıl sonuna kadar şebeke suyundan konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı, kilim, araç yıkanması yasaklandı, su tüketimi yüksek olan sanayi tesislerinden tasarruf yapmaları istendi, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketimi aylık 20 metreküple sınırlandırıldı.

Halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılması, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesi, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyuyla yağmurlama ve damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesi de tedbirler arasında yer aldı.

Önlemlerin yanı sıra geçen yıl kasım ve aralık aylarında düşen yağmurlar ile son günlerde kar erimelerinin etkisiyle 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda doluluk yüzde 60'a yükseldi.

Kentin bir yıllık ihtiyacı 12,5 milyon, barajdaki su 32 milyon metreküp

Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, AA muhabirine, kentin bir yıllık su ihtiyacının 12,5 milyon metreküp olduğunu söyledi.

Geçen yıl bugünlerde barajda 23 milyon metreküp su bulunduğunu ancak ilkbahardan itibaren kasım ayına kadar havaların çok sıcak ve yağışsız geçtiğini, bu nedenle yaz sonunda seviyenin iyice düştüğünü dile getiren Mutluay, şöyle devam etti:

"Kasım ve aralık ayında aldığımız yağışlar ve önceki günlerde yağan kar ile baraja su almaya başladık. Şu anda barajımızda 32 milyon metreküp suyumuz var. Bu rakam yüzde 60'lık rezerve tekabül etmekte. Şu anda ocak ayı itibarıyla bu çok sevindirici bir gelişme. Kentimizde kış ve ilkbahar yağışlarıyla barajımızın yüzde 100 dolmasını bekliyoruz çünkü bu baraj kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olmasının dışında 25 milyon metrekarelik tarım arazisinin sulanmasında da kullanılıyor. Dolasıyla barajımızın ekonomik bir değeri de var."

Mutluay, 2023'te tarımsal sulamada çok ciddi kısıtlamaya gidildiğine işaret ederek, tek yıllık bitkilerin ekimine ve dikimine izin verilmediğini dile getirdi.

Sadece sabit tesislere su verildiğini, bunun tarımsal üretimde ekonomik kayıplara yol açtığını anlatan Mutluay, "Dolayısıyla yeni sezonda bu ekonomik kaybın da giderilmesi ve kentin su ihtiyacının güvence altına alınması bu anlamda çok önemli. Tabii ki bu, kış ve ilkbaharda alacağımız yağışlara bağlı." dedi.

"Rehavete kapılmayın" uyarısı

Mutluay, geçen yıl 10 ay süresince uygulanan kısıtlamanın başarılı sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, Çanakkalelilerden su tüketiminde rehavete kapılmamalarını istedi.

Suyun yaşam için en önemli unsur olduğunu kaydeden Mutluay, şöyle konuştu:

"İklim krizi, küresel ısınmaya bağlı olarak yağışlarda düzensizlik ve azalma yaratıyor. Yağışlardaki miktar azalmasa bile düzensizlik bazen kuraklık bazen de aşırı yağışların oluşturduğu sel olarak, afetler olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan suyun kullanımıyla ilgili her türlü ekonomik tasarruf tedbirini almamız gerekiyor. Barajdaki yüzde 60 seviyesi oldukça olumlu. Kış ve ilkbahar yağışlarını almamız halinde sadece Atikhisar Barajı'mızda değil kentimiz için çok büyük öneme sahip Bayramiç Barajı, Biga'daki Taşoluk ve Bakacak barajları başta olmak üzere buralardaki su depolama tesislerinin rezervlerinin dolması ekonomik açıdan da bizlere çok ciddi bir kazanç sağlayacaktır."

Kaynak: AA
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