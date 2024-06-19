Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı.

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yangından 575 hektar alanın etkilendiğini belirten Yumaklı, önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği vurguayarak, dikkatli olunmasını istedi.

Çanakkale'deki orman yangını dolayısıyla bölgede bulunan Bakan Yumaklı, yangına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Yumaklı, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü, boğazın her iki yönünün gemi trafiğine açıldığını bildirdi. Yangın nedeniyle tahliye edilen köy sakinlerinin de evlerine dönebileceğini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. Aslında bakarsanız 2 saati aşkın süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerin yeniden aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik. İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır. İlk başladığı andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinası, yaklaşık 540 personelle başlamıştık. An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinalarımız da dahil olmak üzere AFAD, Valilik ve diğer kamu kurumları, hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve bine yakın arkadaşımızla dünden itibaren yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş olduk. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan.

Gece saat 02.30 sıralarında Gelibolu'da çıkan bir yangın bizim güçlerimizi bölmemize sebep oldu. Ancak onu da hızlı bir şekilde müdahale ederek 2 saatin içerisinde kontrol altına aldık. Araç hareketliliği devam ettiği için -çünkü soğutma çalışmaları devam edecek- tarihi yarımadanın ziyaretçiye açılması hususu kısmi olarak devam edecek. Alan Başkanlığımız tarafından herhangi bir gelişme olduğu takdirde duyurulacak. Boğazın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı. An itibarıyla da boğazın her iki tarafının da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak. Boşaltılan iki köyümüz vardı. O iki köyümüzün de tekrar sakinlerinin evlerine dönmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı."

"Vatandaşlarımızın mesire ve piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum"

Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceğin altını çizen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Hatta yer yer belli seviyelerde 80 kilometre/saat hızda rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden bu beş gün boyunca özellikle çiftçilerimizin hasat ile ilgili çalışma saatleri; gündüz saat 11.00'e kadar olarak sınırlandı. Herhangi bir değişiklik olursa Valiliğimiz tarafından bunun öne alınması ya da ötelenmesi öz konusu olabilir. Ancak ben buradan özellikle sıcaklıkların bütün yurtta çok ciddi bir şekilde etkisinin hissedildiği bugünlerde vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirecekleri alanlarda, mesire alanlarında, kendilerine ayrılmış olan piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum. Çok küçük bir kıvılcımın, bırakın sadece uğraşmasını ya da bununla ilgili gönül yorgunluğunu, bu ülkenin kaynaklarını yok ettiğini de o ekosistemdeki bütün canlıların yok olduğunu da düşünerek hassasiyet gösterilmesini özellikle istirham ediyorum."

Dört ilde yangın devam ediyor

Halihazırda 4 aktif yangın olduğunu bildiren Bakan Yumaklı, "Bunlardan birisi dün Uşak'ta 18.30'da başlamıştı ve 18.38'de müdahale etmiştik. Orada da çıkan çok şiddetli rüzgar bizim kontrol altına alındığı anonsunu yapmamıza engel oldu. Emin olduktan sonra bununla ilgili bilgiyi de yine sizlere duyuracağız.

Manisa Soma'da 14.40'ta bir yangın çıktı, 14.55'te müdahale ettik. Yangın ormanda başladı. Orada da çok kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyorlar.

Balıkesir Ayvalık'ta 14.55'te yangın çıktı bugün. 15.05'te müdahale ettik. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sıçradı. Ancak iyiye gidiyor şu an. Bununla ilgili bilgileri de aktaracağız.

İzmir'de Çeşme Karaburun'da 14.50'de bir yangın çıktı, 15.05'te müdahale ettik. Bu da orman dışı bir alanda başladı ve ormana sirayet etti."

Orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulunan Yumaklı, "Her halukarda biz bu hatırlatmamızı yapalım; orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek ve çok basit göz ardı ettiğimiz bir takım tedbirlerin alınmaması sebebiyle biraz önce söylediğim gibi ülkenin kaynaklarını, oradaki bütün ekosistemi yok edecek bir şeye sebep olacağımızı unutmayalım. Çanakkale'ye ve ülkemize geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.