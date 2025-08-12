Çanakkale'deki Orman Yangınında 139 Vatandaş Etkilendi - Son Dakika
Çanakkale'deki Orman Yangınında 139 Vatandaş Etkilendi

12.08.2025 19:43
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınında 139 kişinin etkilendiğini ve 4 kişinin tedavi edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de orman yangınından 139 vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şu anda tedavisi devam eden 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi." dedi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden Yerlikaya, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'dan kentteki orman yangınlarına ilişkin brifing aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 1 Mayıs'tan bugüne 115 orman yangını çıktığını söyledi.

Bu orman yangınlarının 106'sının seviye 1, 4'ünün seviye 2 ve 5'inin seviye 3 olarak tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bu güzel şehrimizde dün Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yangın güzergahını hava aracıyla gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Rakam veriyorum, 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 sivil toplum kuruluşundan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı."

Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz."

"2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi"

Ali Yerlikaya, yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesiyle ilgili önemli bir hizmet verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar."

Yerlikaya, tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğini söyleyerek, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen enerji çalışma grubuyla ilgili verilere değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam 1131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı 1400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiparane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek."

Yangın bölgesinde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

