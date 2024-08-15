Çanakkale'deki orman yangınında alevler Anzak Koyu'na dayandı - Son Dakika
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Çanakkale'deki orman yangınında alevler Anzak Koyu'na dayandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada yerleşim yerleri için şimdilik bir risk olmadığını belirtti. Yangına müdahale için bölgeye giden bir kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı da yangına müdahale için bir helikopter görevlendirdi.

15.08.2024 17:29
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1) ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI'NDA ALEVLER ANZAK KOYU'NA DAYANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.

ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangına müdahale için bölgeye giderken içinde bulundukları 17 AAC 399 plakalı kamyonetin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisinin Eceabat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'deki orman yangınında alevler Anzak Koyu'na dayandı - Son Dakika

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