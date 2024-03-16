Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yılında \'1915 Bir Hilal Uğruna\' oyunu sahnelenecek

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan "1915 Bir Hilal Uğruna" oyunu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı etkinlikleri kapsamında 19 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

İlk olarak Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde 2016'da sahnelenen oyuna dair AA muhabirine konuşan Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın, yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, oyunun Çanakkale şehitleri anısına hazırlandığını söyledi.

Sargın, oyunda, Çanakkale'de yaşananları bir hemşirenin gözünden anlattıklarını belirterek, "Onbeşlilerimizin, Mehmetçiğimizin elinde can verdiği, vatan uğruna verilen canların acısını hisseden bir hemşirenin anlatımıyla geçiyor oyun. Aynı zamanda burada neden olduklarını, ne için ve ne uğruna savaştıklarını bilmeyen, bu savaşı aslında baştan kaybeden Anzakları da anlatıyoruz." dedi.

Bundan önceki oyunlarda seyirciden büyük takdir gördüklerini anlatan Sargın, şöyle devam etti:

"Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'mızın da meşalesidir, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun kapısıdır. Bu anlamda önem arz ettiğini düşünerek biz tüm yüreğimizi ortaya koyarak çalıştık. Bizim oyunumuzu izleyip 'Bir gecede Çanakkale tarihini öğrendi benim yavrum' diyen velilerimiz geldi. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Arzuladığımız şey seyircimizin duygularına ulaşmak. Buna ulaşabilmek için hem görsel hem işitsel hem içinde sinemanın, dansın ve dış sesin olduğu bir zaman tünelini açıp, bizi o döneme götürecek bir şey denemiş olduk."

Sargın, uzun zaman sonra yeniden sergilenecek oyuna İstanbul'daki tüm tiyatroseverlerin gelmesi temennisinde bulundu.

"O dönemin insanının duygularını anlamaya çalışıyoruz"

Oyunda dansçı ve repetitör olarak görev yapan Ceyhun Yıldırım, "Topluluğumuz bu projeyi Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında ilk kez sahnelemişti. Şimdi zaferin 109. senesinde ve Cumhuriyet'imizin 100. yılında tekrar bu önemli eseri sahneleme fırsatı bize doğdu. Bizim için çok kıymetli, çok duygu yüklü anlar yaşıyoruz provada. Temsil anında da elbette aynısı olacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tüm ekibin Çanakkale ruhuna bürünerek rollerini icra ettiğini anlatarak, şunları aktardı:

"O dönemin insanının duygularını anlamaya çalışıyoruz. Bu elbette mümkün değil ama 'Bir Hilal Uğruna' eseri, topluluğumuz için ve biz emek veren dansçılar için çok kıymetli. Çok çaba sarf ettik, çok kıymetli provalar yaptık. Bu işin bir parçası olmaktan, o tarihi zaferi yeniden sahneye uyarlayan ekibin bir parçası olmaktan çok mutluyuz ve çok gururluyuz."

"Umarım seyirci de benim hissettiğim duyguları yaşar"

Projede yer alan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Azra Bölek Güllü, Devlet Halk Dansları Topluluğunda 18 yıldır görev yaptığını dile getirerek, "Biz bu projeyi daha önce 2016'da Ankara'da canlandırdık ve etkisi hala üstümde. O zaman oyunculuk kısmında yer almamıştım ama şu an oyuncu olarak da yer alacağım." dedi.

Güllü, oyunda ana karakterlerden hemşireyi canlandırdığını kaydederek, "O dönemki savaşa, o küçücük çocukların ölümüne şahit olan, yardım etmeye çalışan, bütün acıyı hisseden bir kadını canlandırıyorum. Şu an bile düşündükçe ve konuştukça tüylerim ürperiyor aslında. Önemli karakterlerden biri benim için. Umarım seyirci de benim hissettiğim duyguları yaşar ve benimle beraber heyecanlanır." görüşünü paylaştı.

"350 kişilik bir kadroyla çıkacağız sahneye"

Oyunun sahne amiri olarak görev yapan Vehbi Bora Kılınç ise "1915 Bir Hilal Uğruna"nın multidisipliner bir oyun olduğunu belirterek, "350 kişilik bir kadroyla çıkacağız sahneye. Görsel bir şov olacak. Dans, görüntü, müzik, efektler ve dekorlar bunu tamamlayacak." diye konuştu.

Kılınç, tek sahnede farklı grupları idare etmenin zor bir görev olduğuna dikkati çekerek, "Devlet Halk Dansları 60 kişiden oluşuyor. Onun dışında çocuk topluluğumuz ve gençlik topluluğumuzu bir araya getirdiğimiz uzun provalar olacak. Sahne provaları, çizgi provaları, ışık provaları, dekor provaları, kostüm provaları... Ama yetiştireceğiz." dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve savaşta şehit düşen askerlerin anısına saygı niteliği taşıyan "1915 Bir Hilal Uğruna", 19 Mart saat 21.00'de AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Etkinliğin biletleri, "biletinial.com" adresi üzerinden temin edilebilecek.