Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün çıkan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangınla alakalı son kontrolleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki saati aşkın süredir çok yoğun ve şiddetli rüzgar sebebiyle bazı yerlerde yangının yeniden aktif hale gelmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, "İki kez alanın tamamının üzerinden geçtik ve an itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır." dedi.

Yumaklı, ilk andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi, yaklaşık 540 personelle yangına müdahale edildiğini aktardı.

Yangının etkilediği alanla ilgili bilgi veren Yumaklı, şöyle devam etti:

"An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, insansız hava araçlarımız, arazözlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere, AFAD, Valilik, diğer kamu kurumları hatta özel sektördeki bazı kurumların da katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve 1000'e yakın arkadaşımız da dünden itibaren bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu. Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum, yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız, bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın hasar gördüğünü ayrıca yayınlayacaklar, her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, geri kalanı da orman dışı kırsal alan."

