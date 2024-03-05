Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Dedektör Köpekleri Suçla Mücadelede Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Dedektör Köpekleri Suçla Mücadelede Yardımcı Oluyor

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Dedektör Köpekleri Suçla Mücadelede Yardımcı Oluyor

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik dedektör köpekleri, suç ve suçlularla mücadele eden ekiplere yardımcı oluyor. Uzmanlar tarafından eğitilen köpekler, uyuşturucuyla mücadele, suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında etkin rol oynuyor. Köpeklerin günlük bakımları ve eğitimleri titizlikle yapılmaktadır. Köpeklerin görevlerindeki başarıları, polis memurlarını motive etmektedir.

05.03.2024 11:09
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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik dedektör köpekleri "Ares" ve "Lina", suç ve suçlularla mücadele eden ekiplere hassas burunlarıyla yardımcı oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde uzmanlar tarafından eğitilen dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele, suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında etkin rol oynuyor.

Arama bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş köpekler arasından seçilen Belçika "Malinois" cinsi 8 yaşındaki "Ares" ve 7 yaşındaki "Lina", Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde göreve devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda polislerin en büyük yardımcısı olan köpeklerden "Ares", teşkilat bünyesinde Kırıkkale, Ağrı ve Çanakkale'deki görevlerinde 7 ton uyuşturucunun bulunmasını sağladı.

Van ile Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında kullanılan "Lina" ise yaklaşık 4 ton uyuşturucunun bulunmasında ekiplere destek oldu.

"Ares" ve "Lina"nın günlük bakımları ile eğitimleri, bu köpeklerden sorumlu olan personel tarafından titizlikle yapılıyor.

"Hem ekip arkadaşımız hem dostumuz"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından Ç.B, AA muhabirine, Ekim 2016'dan bu yana "Ares" ile çalıştığını söyledi.

Kırıkkale'de yaklaşık 3 yıl, Ağrı'da 4 yıl görev yaptıktan sonra Çanakkale'ye geldiklerini belirten Ç.B, "Ares" ile mesailerine saat 08.00'de başladıklarını anlattı.

"Ares"in görevinde daha çevik olması için günlük yarım saat yürüyüş yaptıklarını dile getiren Ç.B, şu bilgileri verdi:

"Dinamik bir işle uğraşıyoruz. Görevlerimizde neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ares'in operasyonlara katkısı, aramada personele tamamen kendini verdiği durumlara yardımcı olması, gerekirse maddeyi bulması... Suç neredeyse biz oradayız. Ares bu zamana kadar 7 ton uyuşturucunun bulunmasına yardımcı oldu, kendisinin bulduğu malzeme 5 ton diyebilirim. Onu ekibin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz çünkü biz bir olaya ilk giren ve son çıkan oluyoruz. Bundan dolayı beklentimiz büyük. Bu bizi motive ediyor. Köpeğimiz başarılı operasyonlardan geçtikçe biz de mutlu oluyoruz. Çalışabildiği yere kadar gitmesi isteğimiz ama onunla ilgili en büyük korkum yaşlılık, sakatlık ya da ölüm."

Polis memuru H.B. de "Lina" ile 6 yıl önce eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışmaya başladıklarını, Çanakkale'den önce Van'da görev yaptıklarını ifade etti.

"Lina"nın gerek ekibin gerekse ailelerinin bir parçası olduğunu vurgulayan H.B, "Onlar bizim hem ekip arkadaşımız hem dostumuz. Köpekler bir personelin göremeyeceği, kokusunu alamayacağı şeylerin kokusunu alabiliyor. Bundan dolayı herhangi bir evde, iş yerinde, araçta 'zula' olduğunda ister istemez insan görmeyebilir, dikkat edemeyebilir ama köpekleri kandırabilecek, koku almasını zorlaştıracak bir şey yok. Köpekler her şekilde, her yerde maddenin kokusunu alır ve bulur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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