Çanakkale Kültür Yolu Festivali Başladı: 9 Gün, 15 Mekan, 162 Etkinlik

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hamidiye Tabyaları'ndaki Hangar'da düzenlenen açılış programında, Çanakkale'de tarihin yalnızca geçmişte kalmadığını, Troya'da insanlığın ortak hafızasına kazınan bir destan yazıldığını söyledi.

Çanakkale'de bir milletin bağımsızlık iradesinin tarihe mühürlendiğini ifade eden Yazgı, "İşte bu nedenle Çanakkale yalnızca bizim için değil insanlık için de eşsiz bir hafıza mekanıdır. Bir tarafta insanlığın ortak kültür mirası, diğer tarafta milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi. Çanakkale'yi eşsiz kılan işte bu buluşma." dedi.

Yazgı, bu eşsiz mirası korumanın, yaşatmanın, dünyaya anlatmanın en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Çanakkale'nin hikayesini dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri 14 Haziran'da Roma'nın kalbindeki Kolezyum'da açılan 18 Ekim'e kadar da ziyaret edilebilecek olan Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri Sergisi. Çok özel bir sergi oldu. Dünya çapında çok güzel geri dönüşlerimiz oldu. Bu sergimizde 19 müzemizden 200'den fazla esere yer verdik. Bu sergiyle Troya'nın hikayesini de dünyanın kalbine taşımış olduk."

Çanakkale'nin kendilerine yüklediği sorumluluğun yalnızca binlerce yıllık kültürel mirasla sınırlı olmadığını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Kalbimizde taşıdığımız en büyük emanet bu topraklarda vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasıdır. Bu anlayışla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız şehitliklerden tabyalara, müzelerden anıtlara kadar bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütmekte. Bizim görevimiz bu toprakların bize bıraktığı mirası yalnızca korumak değil, onu gelecek nesillere de gururla sahiplenebileceği bir emanete dönüştürmektir. Çanakkale'ye sahip çıkmak yalnızca bir şehre değil bir milletin hafızasına sahip çıkmaktır. Bu hafıza yalnızca eserlerde ve anıtlarda değil ustalarımızın ellerinde, sanatçılarımızın eserlerinde, sofralarımızda ve geleneklerimizde de yaşamaya devam ediyor."

Festivalde 9 gün boyunca 15 farklı mekanda 162 etkinlik düzenlenecek

Gökhan Yazgı, Kültür Yolu Festivali ile büyük bir mirası hep birlikte yeniden görünür kıldıklarının altını çizdi.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca 15 farklı mekanda 162 etkinlikle kenti kültür ve sanatın buluşma noktası haline getireceklerini anlatan Yazgı, şöyle devam etti:

"Anadolu Hamidiye Tabyası'nda müziğin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Çocuk Köyü'nde çocuklarımızın hayallerine sanatın renklerini katacağız. Troya Müzesi'nde açılacak olan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi ile de tarihimizin ve medeniyetimizin seçkin izlerini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Yaşayan Miras Çanakkale Sergisi ile çini, seramik, ahşap oyma, ebru, tezhip, keçe ve hüsnühat gibi kadim sanatlarımızı ustalarımızın ellerinde yeniden hayat buldururken bunu hep birlikte tekrar yaşatmanın o büyük zevkini yaşayacağız. Çünkü kültür ancak yaşatıldığında geleceğe ulaşır."

Yazgı, bir şehri tanımanın en güzel yollarından birinin de onun sofrasına oturmak olduğunu ifade ederek, "Çünkü sofralar sadece yemeklerin değil hikayelerin, hatıraların, kardeşliğin paylaşıldığı yerlerdir. Bu anlayışla belirlediğimiz 52 lezzet noktamızda Çanakkale'nin eşsiz mutfak kültürünü misafirlerimizle??????? buluşturuyoruz. Bu çerçevede Çanakkale'nin sardalyasını???????, keşkeğini, peynir helvasını, zeytinyağlarını ve birbirinden özel yöresel lezzetlerini mutlaka tatmanızı tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Festivaller insanları bir araya getiriyor"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Yolu Festivali ile tüm bileşenleri içine alacak şekilde son derece başarılı bir festival organizasyonu geleneğini başlattığını ve bunun genişleyerek devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir kültür ve medeniyet ülkesi olduğunu ve çok zengin bir potansiyeli bulunduğunu dile getiren Toraman, "Pek çok şehrimiz bu ve benzeri faaliyetleri kaldırabilecek zenginlikte ancak belli bir istikrarla kademe olarak büyümeye devam ediyor. Bu vizyonu ortaya koyan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Bu festivaller yoluyla insanları bir araya getirmeye, bir hareketlilik sağlamaya, bir kaynaşma sağlamaya ciddi manada vesile olunuyor." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 3 yaşından 90 yaşına kadar herkesin kendine ait bir şey bulabildiği bir etkinlik olduğunu belirtti.

Bu festivalde, kültür ve sanatın bütün dallarının yer aldığını aktaran Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Spordan tiyatroya, müzik etkinliklerinden sergilere ve insan ne arıyorsa sanat ve kültür adına gerçekten burada mutlaka bir şey buluyor. O yüzden biz Çanakkale halkı olarak başta Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, bütün ilgili birimlerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu festivalden Çanakkale'nin çok büyük faydalar sağladığını görüyoruz. Çanakkale'nin nabzı daha da yüksek atmaya başlıyor. 9 gün boyunca bütün Türkiye'nin hatta dünyanın birçoğunun gözü ve kulağı Çanakkale'de oluyor. Biz Çanakkale olarak bu kadar büyük bir performans sergilesek bu kadar büyük bir toplantı yapamayız. O yüzden Çanakkale'ye gelen misafirlerimizden de çok mutluyuz."

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak "Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi"ni ziyaret etti.

Festivalin açılışına Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı ile davetliler katıldı.