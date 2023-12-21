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Çanakkale Lapseki'de Tarım ve Orman Müdürlüğü binası şubat ayında hizmete açılacak - Son Dakika
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Çanakkale Lapseki'de Tarım ve Orman Müdürlüğü binası şubat ayında hizmete açılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının, şubat ayında hizmete açılması planlanıyor. İnşaatı inceleyen yetkililer, binanın deprem yönetmeliğine uygun, tek katlı çelik konstrüksiyon olduğunu belirtti.

Çanakkale Lapseki\'de Tarım ve Orman Müdürlüğü binası şubat ayında hizmete açılacak
21.12.2023 - 15:12,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının, şubat ayında hizmete açılması planlanıyor.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 362 metrekare alanda devam eden hizmet binası inşaatını inceledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, hizmet binası inşaatının gelecek yıl şubat ayında tamamlanmasının hedeflendiğini, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendi binasında hizmet vermesinin vatandaşların işlerinin kolaylaşacağını söyledi.

Engin de halkın geçimini bitkisel hayvansal ve su ürünlerinden karşıladığını ifade ederek, " Türkiye'de şeftali üretiminin birincisi Çanakkale. Çanakkale'yi birinci yapan ilçe de Lapseki'dir. Üretilen tüm ürünleriyle bir değer olan ve bu değeri üreticilerle koordine eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüdür." dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 bine yakın üretici, 500'e yakın kayıtlı gıda işletmesi, ilaç, yem, gübre bayileri ve bunların denetiminden sorumlu olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının deprem yönetmeliğine uygun, tek katlı çelik konstrüksiyon bir bina olduğu, yapım işinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler bünyesinde yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Lapseki'de Tarım ve Orman Müdürlüğü binası şubat ayında hizmete açılacak - Son Dakika
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