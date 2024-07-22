Çanakkale\'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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(İSTANBUL) Saat 17.39 sıralarında, merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli 4.9, AFAD 4.7 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul, Balıkesir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün tespitlerine göre, depremin merkez üssü Çanakkale'nin Ezine ilçesi. Kandilli depremen büyüklüğünü 4.9, derinliğini ise 12.9 kilomotre, AFAD ise büyüklüğü 4.7, derinliği de 10.23 kilomotre olarak açıkladı. Deprem Çanakkale'nin yanısıra İstanbul, Balıkesir ve Tekirdağ'da da hissedildi.: 17: 39: 22 TSİ Enlem: 39.68667 N Boylam: 26.3875 E Derinlik: 10.23 km