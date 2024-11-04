Çanakkale Savaşları'nda Kahramanlık Anısına Siperler Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale Savaşları'nda Kahramanlık Anısına Siperler Yaşatılıyor

Çanakkale Savaşları\'nda Kahramanlık Anısına Siperler Yaşatılıyor

Siperlere verilen isimlerle Çanakkale ruhu yaşatılıyor; kahraman askerlerin hatıraları korunuyor.

04.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Savaşları'nda mevzide kahramanlık gösteren askerin hatıralarının yaşatılması ve diğer askerlere örnek olması için, isimleri siperlerde yaşatılıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, "Çanakkale ruhunun oluşmasında bu siperlerde savaşan ve isimleriyle bu siperleri yaşatan kahramanların büyük etkisi vardır. Çanakkale ruhu dediğimiz olay aslında tam anlamıyla buna denk gelmektedir" dedi.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşlara ait izler, Tarihi Alan'da korunuyor. Çanakkale Savaşları sırasında gerçekleşen kara savaşları birçok kahramanlık hikayesini de bünyesinde barındırıyor. Bazı kahramanların hikayesi ise siper isimlerine ilham kaynağı oldu. Siperlere verilen isimlerin aynı zamanda Çanakkale ruhunu oluşturan kahramanlıklar olduğunu söyleyen ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, siperlerin o dönemde yaşanan kanlı çatışmaların izlerini taşıdığını söyledi.

'KAHRAMANLIĞA SAHNE OLMUŞ İSE NUMARA YERİNE İSİM VERİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞ'

Çanakkale Cephesi'nde 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin ardından kara savaşlarının başladığını hatırlatan Dr. Sabah, "Kara muharebelerinin başlamasından yaklaşık bir ay sonra yani 29 Mayıs 1915 tarihinde ise Türk Birlikleri tarafından muharebe arazisinde kazılan siperlere birliklerin sevki ve topçu ateşinin sağlıklı bir şekilde yönlendirilebilmesi için numaralar verilmesi emri gelmişti. Buna mukabil Türk siperlerine numaralar verilmeye ve bu siperlerin karşısında bulunan düşman siperlerine ise harfler verilmeye başlanmıştı. Ancak bu emrin dikkati çeken bir diğer yönü ise söz konusu numaralandırılan siperler eğer özel bir olay ya da bir kahramanlığa sahne olmuş ise numara yerine bu isimlerin verilmesi de uygun görülmüştü. Keza dönemin askeri krokilerine baktığımızda Münib Efendi Siperi, Sedat Efendi Siperi veya Mehmet Çavuş Siperi gibi isimler verildiğini görmekteyiz" dedi.

Bu siperlerden birinin de Merkeztepe üzerindeki 50 numarası verilen ama aynı zamanda bir kahramanlığa sahne olduğu için 'Sabri Efendi Siperi' ismiyle anılan siper olduğuna dikkat çeken Dr. Sabah, hikayesini ise şöyle aktardı:

"19 Mayıs taarruzunda 15'inci Alay'ın 2'nci Tabur'una bağlı 7'nci Bölük Komutanı Yüzbaşı Sabri Efendi kendisine bağlı askerlerle hücuma geçmiş ancak makina tüfek ateşleri karşısında Anzak siperlerine ulaşamamıştı. Ertesi gün bulunulan hattın tahkim edilmesi emrinin verilmesi üzerine geri çekilmeyerek, düşman siperlerine yaklaştığı noktada siper kazmaya başlamış ancak bir gün sonra istihkam erlerinin açtığı yaklaşma siperiyle bu askerlere ulaşılabilmişti. 29 Mayıs tarihinde siperlere numara verilmesi emri gelince 50 numarası alan bu sipere Yüzbaşı Sabri Efendi'nin göstermiş olduğu kahramanlık ve metanetten dolayı Sabri Efendi Siperi ismi verilmişti. Bugün muharebe sahası üzerinde sahayı ziyaret eden milyonlarca insan bu siper hatlarının yanından geçmekte ve bu siperlerin bir hatırasının olduğunu görebilmektedir."

'ÇANAKKALE RUHU BU SİPERLERDE SAVAŞAN KAHRAMANLARIN SAYESİNDE KAZANILMIŞTIR"

"Çanakkale ruhu bu siperlerde savaşan ve isimleriyle bu siperleri yaşatan kahramanların sayesinde kazanılmıştır" diyen Dr. Sabah, "Çanakkale ruhu dediğimiz olay aslında tam anlamıyla buna denk gelmektedir. Çünkü bu askerler Arıburnu için söylemek gerekirse 8 ile 400 metre arasında değişen karşılıklı siper hatlarının bulunduğu muharebe hattında aylarca mücadele etmişlerdi. Gösterdikleri dirayet ve cesaret sayesinde Çanakkale Zaferi kazanılmıştı. İsimleri 1915 yılında siperlerde yaşatılan kahramanlar bugün Türk Milleti'nin gönlünde yaşamaktadır. Aziz ruhları şad olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları'nda Kahramanlık Anısına Siperler Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları'nda Kahramanlık Anısına Siperler Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.