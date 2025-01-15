Çanakkale Valisi Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

Çanakkale Valisi Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

Vali Toraman, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflar seçti.

15.01.2025 14:17
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Vali Toraman, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber"de Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de Zaman Kırılması" fotoğraflarını seçen Toraman, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" karelerine oy verdi.

Vali Toraman, yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansının neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt, köklü basın ve yayın kuruluşu olduğunu söyledi.

Oylamada daha önceki senelerde olduğu gibi yine birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını aktaran Toraman, foto muhabirlerini tebrik etti.

Toraman, "Yılın Kareleri"nin, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin ulaştıkları seviyenin bir göstergesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların her biri çok güzel. Seçmek hakikaten zor ama foto muhabirliği aynı zamanda görsel malzemeyi kullanarak haber üretme ve tarihe not düşme faaliyeti. Bu çerçevede Anadolu Ajansının yürüttüğü habercilik faaliyetleri, bir manada tarihe de not düşüyor. Nitekim AA, Gazze'de İsrail tarafından Filistinliler'e karşı yürütülen soykırım harekatının da fotoğraflarla oluşturulan belgelerini yayınlayarak 2024 yılında çok önemli faaliyeti gerçekleştirmiş oldu. Bu fotoğraf albümü ilgili merciler tarafından delil olarak kıymetlendirildi ve değerlendirmeye alındı. Bu da aslında basının ve fotoğrafın gücünü göstermesi açısından olumlu bir gösterge. O yüzden o albümün hazırlanmasında emeği geçen tüm ajans çalışanlarını tebrik ediyorum. O fotoğrafları çekerek bu zulmü kayıt altına alan herkesi, bütün foto muhabirlerini tebrik ediyorum."

Oylamada bu yıl "Özgür Suriye" başlığı altında özel kategorinin yer aldığına işaret eden Toraman, bunu da anlamlı bulduğunu kaydetti.

Toraman, seçim yapmanın zor olduğunu ama bazı fotoğrafları seçtiğini dile getirerek, "Hepsi kıymetli. Bu sadece sembolik değerlendirme. Onun için ben de beğendiğim fotoğrafları seçtim. Diğer fotoğraflar da en az bunlar kadar güzel ve kıymetli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Ajans, Spor, Son Dakika

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