Çanakkale Zaferi Dijitalde Canlandı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi Dijitalde Canlandı

Adana TEKNOFEST'te açılan alan, ziyaretçileri Çanakkale Zaferi'nin ruhuyla buluşturuyor.

04.10.2024 14:58
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ilk kez oluşturulan "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" ile ziyaretçiler, Çanakkale Zaferi'nin ruhunu simülasyonda yaşıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu festivalde Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçikin aylarca kaldığı ve işgalcilerin saldırılarına göğüs gerdiği siper, dijital haritalama tekniği ve dekor desteğiyle canlandırılıyor.

Simülasyonda düşman donanmasının savaş uçaklarının gürültüsünü hem görsel hem de ses tasarımıyla deneyimleyen ziyaretçiler, en son aşamada "Tam Bağımsız Türkiye" alanına katılıyor.

Alan sorumlusu Alper Aslangören, AA muhabirine, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda üç bölümün bulunduğunu söyledi.

Alanda teknolojinin öneminin vurgulandığını belirten Aslangören, "İlk girişte Çanakkale'deki askerlerimizin uyuduğu, yemek yediği ve dinlendiği bir sığınak bölümümüz bulunmaktadır. Bu alandan sonra LED alanına giriyoruz. Burada hava, kara ve sudaki çatışmaları temsil eden 3 boyutlu görsellerimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Katılımcıların siperdeki aşamadan sonra "Tam Bağımsız Türkiye" alanına geldiklerini anlatan Aslangören, şöyle devam etti:

"Sesli ve görsel olarak oradaki ambiyansı, ziyaretçilerimize oradaki askerlerin duygusunu işlemek için ortam oluşturduk. Son alanda da Çanakkale'deki o ruhun, Çanakkale'den günümüzdeki teknolojiye ilerleyişini ve artık top tüfek değil daha çok teknolojinin gelişimiyle ilgili olduğunu göstermek için bir bölümümüz var."

"Özellikle patlama alanlarında çok heyecanlandılar"

Aslangören, alana beklediklerinden daha fazla katılım olduğunu ve duygusal anlara şahitlik ettiklerini söyledi.

Geri dönüşlerin çok iyi olduğunu ifade eden Aslangören, şunları kaydetti:

"Beklediğimizden de iyi oldu. Birçok duygulu an yaşadık. Çocuklar aşırı heyecanlandı. Özellikle patlama alanlarında çok heyecanlandılar. Daha ileri yaştaki misafirlerimiz hem mutlulardı hem gözleri yaşlı çıkanlar oldu. Alkış yapan gruplarımız çok oldu. İnanılmaz güzel dönüşler aldık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi Dijitalde Canlandı - Son Dakika

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