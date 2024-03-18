Canan Kaftancıoğlu, yalan haberleri yapanlar hakkında yasal süreç başlatacak

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CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "para sayma" görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ilgili "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir." ifadeleriyle İmamoğlu'nu işaret ettiği iddiası üzerine "Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır." açıklamasında bulundu.

"PARANIN ADRESİNİ ONLAR BİLİR"

Yeni Şafak'ın haberinde Kaftancıoğlu'nun yakın çevresine "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir" dediği iddia edildi.

"BU İŞLERİN MERKEZİNDE İMAMOĞLU VAR"

Gazetenin haberinde CHP'li bir kaynağın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu işin merkezinde yer aldığını iddia ederek "Bütün işlerin merkezi İmamoğlu'nun iki dönem belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü. Dikkat edin. Dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve o bölgenin milletvekili Turan Taşkın Özer para dolu çantaları kendi ofisinde yine aynı ilçede CHP meclis üyesi olan Fatih Keleş'e teslim ediyor. İmamoğlu'na çok yakın olan Keleş, çantaları taşımak için CHP ile hiçbir resmi bağı olmayan İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ı yanına alıyor. Bu işlerin merkezinde İmamoğlu var." dediğine de yer verildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN YALANLAMA

Söz konusu haber üzerine Kaftancıoğlu bir açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Bilginize sunarız."