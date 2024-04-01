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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Partisi. Not: İstanbul'da (sanıyorum tüm Türkiye'de böyledir) kutlama adı altında silah sesleri duyulmaması, taşkınlık olmaması da partimizin ve halkımızın demokrasi anlayışını hissettirmesi açısından çok kıymetli. Vandalizm de tarihin çöplüğüne gömüldü böylece" açıklamasını yaptı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimi önde tamamladı. Önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, zafere ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Partisi. Not: İstanbul'da (sanıyorum tüm Türkiye'de böyledir) kutlama adı altında silah sesleri duyulmaması, taşkınlık olmaması da partimizin ve halkımızın demokrasi anlayışını hissettirmesi açısından çok kıymetli. Vandalizm de tarihin çöplüğüne gömüldü böylece."