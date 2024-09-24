CANiK ADEX 2024'te Yeni İş Birlikleri Hedefliyor - Son Dakika
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CANiK ADEX 2024'te Yeni İş Birlikleri Hedefliyor

CANiK ADEX 2024\'te Yeni İş Birlikleri Hedefliyor

CANiK, Azerbaycan'daki ADEX 2024 fuarına katılarak iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

24.09.2024 17:10
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CANİK'İN aralarında bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) grup şirketleri, Azerbaycan'daki 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2024, fuarına katıldı. Şirket böylece fuarda yeni iş birliklerine adım atmayı hedefliyor.

5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (ADEX 2024), başkent Bakü'de kapılarını açtı. Türk savunma sanayi'nin katılım sağladığı fuar, Avrasya ve Kafkasya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından delegasyonları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Bu kapsamda CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS ile fuardaki yerini aldı. CANiK'in, Azerbaycan Donanması tarafından aktif olarak kullanılan 12.7x99 mm CANiK M2 QCB ağır makine tüfeğinin yanı sıra, CANiK M2F ve CANiK M3 modelleri de ADEX 2024 katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ve AEI Systems'ın düşük geri tepmeli VENOM LR orta kalibre topu, fuarda sunulan çözümler olarak dikkati çekti. Grup şirketleri, fuar boyunca bölgedeki askeri iş birliklerini güçlendirmek, yenilikçi ürünlerini bölgesel ve küresel ölçekte yeni kullanıcılarla buluşturmak için temaslarda bulunacak.

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, Azerbaycan'ı stratejik bir ortak gördüklerini ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi. Azerbaycan'ın savunma alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunduklarına işaret eden Aral, özellikle başta CANiK M2 QCB olmak üzere, ürünlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasının, iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geldiği noktayı gözler önüne serdiğini vurguladı.

'YENİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENMEYİ HEDEFLİYORUZ'

ADEX 2024'ü Azerbaycan ile mevcut iş birliğini daha da ileriye taşımak ve yeni stratejik ortaklıklar kurmak için bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Aral, "Dünyanın farklı bölgelerinde kendini kanıtlamış çözümlerle hem CANiK'in hem de Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü en iyi şekilde temsil etmeyi ve yeni sorumluluklar üstlenmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan'da ürünlerimizle yakaladığımız yüksek memnuniyeti yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyoruz. CANiK olarak, hem ulusal hem de uluslararası alanda güvenilir bir savunma sanayii markası olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Teknoloji, Samsun, Güncel, Bakü, Son Dakika

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